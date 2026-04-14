Μπάρμπα για το σκετς της Λατινοπούλου: «Άτυχη στιγμή , δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί»

Η πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα έχει βιώσει πολλές εντάσεις, όμως η πρόσφατη κίνηση της προέδρου της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου, να προχωρήσει σε μια τηλεοπτική μίμηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, φαίνεται πως ξεπέρασε τα όρια του πολιτικού πολιτισμού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του δημοσιογραφικού κόσμου.

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, η κα Λατινοπούλου επέλεξε να επιτεθεί στην πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» όχι μόνο με λόγια, αποκαλώντας την «Ελένη Λουκά της πολιτικής», αλλά και με πράξεις.

Σηκώθηκε από τη θέση της, χρησιμοποίησε το κινητό της τηλέφωνο ως «σκηνικό αντικείμενο» και άρχισε να υποδύεται με ειρωνικό τρόπο τη συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Άκη Παυλόπουλου, ο οποίος έθεσε το ζήτημα στην πραγματική του βάση: «Αυτό που κάνετε δεν είναι κόσμιο», υπενθυμίζοντας ότι η πολιτική αποδόμηση ενός αντιπάλου δεν επιτυγχάνεται με «σκερτσάκια».

Το σχόλιο της δημοσιογράφου: «Επιλογή μας η μη αναπαραγωγή»

Το περιστατικό σχολιάστηκε από τη δημοσιογράφο του Mega, Μάιρα Μπάρμπα: «Δεν θα αναπαραγάγουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι μια άτυχη στιγμή για την κα Λατινοπούλου. Δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Παρά την έντονη κριτική της, η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο γυναικών, παρά τις χαοτικές πολιτικές τους διαφορές. Σημείωσε πως και οι δύο είναι πολύ έξυπνες γυναίκες, διαθέτουν μεγάλη ευχέρεια λόγου και έχουν κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.