Νέο Prime Time την Τρίτη: «Βουτιά» στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης - «Ο αόρατος νους»

Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία κινείται πιο γρήγορα από ποτέ. Οι μηχανές αντιγράφουν την ανθρώπινη σκέψη, οι αλγόριθμοι υπολογίζουν όσα δυσκολεύουν το ανθρώπινο μυαλό και ο κόσμος αλλάζει ριζικά. Οι τομείς της εργασίας, της υγείας, της τέχνης, της ενημέρωσης, της ασφάλειας μεταλλάσσονται, όπως και η ίδια η καθημερινότητά μας. Η Ιστορία φαίνεται να έχει μπει σε μία καινούρια φάση.

Προσφέρει ευκολία, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, δίνει φαινομενικά εμπεριστατωμένες απαντήσεις πριν καν προλάβουμε να τελειώσουμε την ερώτηση - φέρνει επανάσταση… Ταυτόχρονα, τα όρια μεταξύ τεχνητού και πραγματικού τείνουν να καταστούν θολά. Πού, λοιπόν, σταματούν τα οφέλη και πού ξεκινούν οι προκλήσεις; Είναι η ανθρωπότητα αρκετά ώριμη ώστε να διαχειριστεί ένα τόσο ισχυρό εργαλείο; Μέχρι πού φτάνει τελικά ο ανθρώπινος έλεγχος και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από δυσδιάκριτες κακόβουλες ενέργειες;

Ο Χάξλεϋ είχε προειδοποιήσει πως ο κίνδυνος δεν θα προέλθει από τη λογοκρισία, όπως φοβόταν ο Όργουελ, αλλά από τον καταιγισμό πληροφορίας. Μέσα σε έναν ωκεανό δεδομένων, η πληροφορία είναι χειμαρρώδης, συχνά αφιλτράριστη, ενώ η απάτη παραμονεύει σχεδόν σε κάθε διάδρασή μας με τα νέα τεχνολογικά μέσα.

Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια απόπειρα κατανόησης όσων είναι ήδη εδώ, καθώς και όσων έρχονται ταχύτερα από όσο φανταζόμασταν, μια έρευνα για τα οφέλη, τους κινδύνους και τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανθρώπινη κοινωνία, μια εις βάθος γνωριμία με τον «αόρατο νου» που έχει διεισδύσει στην καθημερινή ζωή όλων μας.