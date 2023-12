Ο επόμενος κύκλος του Fame Story και οι σκέψεις για Celebrity Big Brother

Με διψήφιο ποσοστό τηλεθέασης ολοκληρώθηκε το «Fame Story» στη συχνότητα του Star. Ο τελικός του μουσικού ριάλιτι που ανέδειξε νικήτρια την Άννα Πολτζόγλου σύμφωνα με τα ακαθάριστα μερίδια της Nielsen (τα καθαρά αναμένονται στις 27 Δεκεμβρίου) σημείωσε 12,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54 και 14,9% στο σύνολο.

Το Star φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για έναν νέο κύκλο του μουσικού ριάλιτι την επόμενη σεζόν ωστόσο τα δικαιώματα παραμένουν για έναν ακόμη κύκλο στην Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη. Άλλωστε πριν λίγες μέρες ο CEO της Panik Records Γιώργος Αρσενάκος προανήγγειλε έναν ακόμη κύκλο. «Το επόμενο “Fame Story” σχεδιάζουμε να γίνει.

Την άνοιξη θα κάνουμε μία μεγάλη οντισιόν κι εγώ θα πάω σε όλες τις πόλεις που μπορούμε. Να κάνω οντισιόν μαζί με την ομάδα, το επιτελείο της Barking Well και του “Fame Story”, η οποία θα καταλήξει στο “Fame Story” που θέλουμε να ξεκινήσει Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο την επόμενη χρονιά».

Οι πληροφορίες δεδομένου και του ότι υπάρχουν διαθέσιμες οι εγκαταστάσεις της μουσικής Ακαδημίας αναφέρουν πως ενδεχομένως ο νέος κύκλος του παιχνιδιού να κατευθυνθεί στη συχνότητα του Open με ανανέωση στην ομάδα των καθηγητών αλλά και στην κριτική επιτροπή.

Το σενάριο για «Celebrity Big Brother»

Παράλληλα η Barking Well Media εξετάζει και το ενδεχόμενο να στήσει ένα «Celebrity Big Brother» χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του «Fame Story» και πάλι μέσα από τη συχνότητα του Open ωστόσο τα δικαιώματα του πρώτου ριάλιτι της παγκόσμιας τηλεόρασης δεν έχουν ακόμη κλειστεί.

Προς το παρόν ο Νίκος Κοκλώνης προετοιμάζει την επιστροφή του «Just the two of us» που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα γίνει τον Μάρτιο πάντα μέσα από τη συχνότητα του Alpha.