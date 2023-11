Ο Πάτρικ Ογκουνσότο πιάστηκε στα χέρια με τον Νίκο Βαμβακούλα - «Ούτε η μάνα σου δεν σε ξέρει»

Ο κακός χαμός έγινε στο «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» ανάμεσα στον Πάτρικ Ογκουνσότο και τον Νίκο Βαμβακούλα. Ο καυγάς που έρχεται στο επόμενο επεισόδιο του ριάλιτι.