Το «πάγωμα» του «Secret Song» με τη Ναταλία Γερμανού και το νέο θρίλερ με τον «Έρωτα Φυγά»

Σε σκληρή κούρσα χωρίς καθαρούς νικητές και ηττημένους εξελίσσεται η φετινή τηλεοπτική σεζόν. Στο daytime (το πρόγραμμα από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα) φαίνεται να ξεκαθαρίζει η υπεροχή του Alpha. Στη βραδινή ζώνη η «μάχη» της τηλεθέασης είναι ακόμη αμφίρροπη με δύο όμως ξεκάθαρα χαρακτηριστικά: Υπεροχή της μυθοπλασίας έναντι των ριάλιτι και μάχη των καναλιών που την υποστηρίζουν δηλαδή Alpha, ANT1 και Mega για την κορυφή.

Πάντως ένα φιλόδοξο -και ακριβό είναι η αλήθεια- πρόγραμμα που προγραμμάτιζε ο Alpha για την τρέχουσα σεζόν δεν θα «τρέξει» με τον τρόπο που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο λόγος για το «Secret Song» το πολυδιαφημισμένο show με αφιερώματα σε σημαντικά πρόσωπα της καλλιτεχνικής ζωής και οικοδέσποινα τη Ναταλία Γερμανού που θα ολοκληρωθεί μόλις σε δύο επεισόδια. Μάλιστα έχουν ήδη γυριστεί, μονταριστεί, παραδοθεί στον Alpha από τα τέλη του προηγούμενου Ιουλίου και το πιθανότερο είναι να προβληθούν κατά την εορταστική περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν παραγωγικά προβλήματα αλλά και αντικειμενικές δυσκολίες στην υλοποίηση αυτού του project.

Αρχικά γυριζόταν στο πλατό του «Just the Two of Us» το οποίο έχει ξεστηθεί. Επίσης χρειάζονταν πάρα πολλά πρόσωπα και καλλιτέχνες για να προχωρήσουν οκτώ εκπομπές, όπως αρχικά είχε ζητήσει ο Alpha. Εδώ και καιρό έχουν αποδεσμευτεί από την Barking Well Media, την εταιρεία παραγωγής του σόου, πολλοί από τους συντελεστές ένα ακόμη «σημάδι» πως δεν πρόκειται να επεκταθεί το συγκεκριμένο τηλεοπτικό εγχείρημα πέραν των δύο επεισοδίων που έχουν ήδη παραδοθεί στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς.

Νέο θρίλερ με τον «Έρωτα Φυγά»

Μπορεί το αποδεδειγμένα πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα ενός τηλεοπτικού σταθμού να αποδεικνύεται σε πονοκέφαλο και το μέλλον του να είναι αβέβαιο; Κι όμως μπορεί όταν η κατάσταση όσον αφορά στην χρηματοδότηση του συνόλου του ψυχαγωγικού προγράμματος είναι θολή με καθημερινές ανατροπές.

Ο «Έρωτας Φυγάς» από πέρσι είναι μακράν το πλέον επιτυχημένο προϊόν του Open με υπερδιπλάσια ποσοστά τηλεθέασης από το μέσο όρο του Ανοιχτού Καναλιού, τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό. Και αυτό ακόμη και μετά τη μετακίνηση της σειράς εποχής στη ζώνη των 20.00 όπου ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος με δυναμικά προγράμματα μεταξύ αυτών ο «Παράδεισος των Κυριών» στον Alpha και ο «Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1.

Στις αρχικές συζητήσεις του Νίκου Κοκλώνη με τη διοίκηση του Open για την ανάληψη του συνόλου του ψυχαγωγικού προγράμματος και την εκμετάλλευση του διαφημιστικού χρόνου ο «Έρωτας Φυγάς» έμεινε εκτός. Στη συνέχεια το Open ζήτησε από την Barking Well Media να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της σειράς όμως δεν υπήρξε συμφωνία.

Όπως σημειωτέον ακόμη δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αν και οι υπόλοιπες παραγωγές έχουν αρχίσει να υλοποιούνται. Πρώτο ξεκίνησε το «Επί Τόπου» του Νάσου Γουμενίδη, ακολούθησε το «Πρωινό Σου-Σου» με την Ελένη Τσολάκη, έρχεται τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου το σατιρικό μαγκαζίνο «Οδός Ζαρίφη 2» με την Κατερίνα Ζαρίφη και το λανσάρισμα σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες με την καθημερινή απογευματινή εκπομπή της Αννίτας Πάνια αλλά και το νέο ψυχαγωγικό πρωινό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου.

Στην χρηματοδότηση του «Έρωτα Φυγά» υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό ενώ λήγει η αρχική συμφωνία του καναλιού με την εταιρία παραγωγής «Αργοναύτες» για την παραγωγή 100 επεισοδίων που σημαίνει ολοκλήρωση μέχρι το Δεκέμβριο. Αναμένεται οριστική λύση στο θέμα μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου αλλιώς η σειρά θα ρίξει αυλαία μέσα στις γιορτές ή τελικά θα μετακομίσει σε άλλο κανάλι. Το δεύτερο εάν δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία Open – «Αργοναυτών» είναι και το πιθανότερο ενδεχόμενο.