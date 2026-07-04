Παπαρίζου: «Έχε χάρη που κρατούσα τον πατέρα μου, θα είχε φάει πολύ ξύλο»

Μια άγνωστη ιστορία από τον καιρό που εκπροσωπούσε την Ελλάδα στην Eurovision ,το 2005, αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στον καναπέ της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον ALPHA.

Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια το Σάββατο (4/7) είπε για πρώτη φορά ένα περιστατικό που ακολούθησε μετά από σεξιστικά σχόλια που είχαν διατυπωθεί τότε εις βάρος της, περιγράφοντας την έντονη αντίδραση του πατέρα της όταν άκουσε όσα ειπώθηκαν δημόσια, πριν από 21 χρόνια, από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Δανίκα.

«Να πω λίγο κάτι; Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό. Θυμάμαι ότι οι γονείς μου ήταν να ταξιδέψουν για να πάνε στη Σουηδία στο σπίτι τους… Θυμάμαι τον πατέρα μου να είναι αραγμένος στον καναπέ στο σπίτι μου, στη Γλυφάδα, και ακούει αυτόν τον δημοσιογράφο να λέει: Το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει, είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία», είπε αρχικά η τραγουδίστρια, προσθέτοντας:

«Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Έχει χάρη γιατί θα είχε φάει πολύ ξύλο. Συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δε λέγονται για κανέναν λόγο».