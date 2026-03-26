Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Κώστα Τσουρό: «Κάνει λάθος επιλογές - Πάρε το 0,8% κουκλίτσα μου»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τα πρόσωπα της τηλεόρασης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην «κόντρα» Ζήνας Κουτσελίνη - Γιώργου Λιάγκα, για τη χαμηλή τηλεθέαση που σημειώνει η εκπομπή του Κώστα Τσουρό, αλλά και στην Κατερίνα Στικούδη, της οποίας η εκπομπή ξεκίνησε πρόσφατα στην ΕΡΤ.

«H Ζήνα και ο Γιώργος μοιάζουν πάρα πολύ, είναι επαγγελματίες και εκρηκτικοί χαρακτήρες, έχουν το ταμπεραμέντο τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόντρα.

Μου κάνει εντύπωση η ενόχληση της Ζήνας για το Ψαράκι, γιατί υπήρξε αρχισυντάκτρια ψυχαγωγικών εκπομπών αυτού του είδους και ξέρει ότι δεν θα περάσει ασχολίαστο αυτό το θέμα, ειδικά από ένα πρόσωπο όπως του Γιώργου Λιάγκα.

Τώρα όσον αφορά το σχόλιο του Κουσουλού, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Φάνηκε μια ελαφρά ξινίλα για να είμαστε ειλικρινείς», σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος όσον αφορά το Ψαράκι της Ζήνας Κουτσελίνη και τα σχόλια που έκαναν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πέτρος Κουσουλός.

Μιλώντας για τον Κώστα Τσουρό, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τόνισε:

«Ο Κώστας το έχει για κεντρικός παρουσιαστής, αλλά κάνει λάθος επιλογές προσώπων δίπλα του και θα πληρώσει το τίμημα.

Ως σχολιαστής στις εκπομπές που ήταν είχε το προφίλ του αιχμηρού. Όταν γίνεσαι παρουσιαστής και δεν μπορείς πια να είσαι αιχμηρός και γίνεσαι πιο στρογγυλεμένος, δεν μπορεί να μην επιλέγεις ανθρώπους που να μπορούν να γίνουν αυτοί αιχμηροί.

Όταν προκύπτει ο πόλεμος στο Ιράν και έχεις στο πάνελ σου πρόσωπα απ' τα οποία κάθε άλλο κρέμεται ο κόσμος απ' τα χείλη τους να ακούσει την άποψή τους για τον πόλεμο στο Ιράν, θα πληρώσεις το αντίτιμο.

Ο μέσος τηλεθεατής κρέμεται από τα χείλη της Τζώρτζιας Γεωργίου και της Ναταλίας Αργυράκη για το αν ήταν ορθή η κίνηση του Τραμπ και του Νετανιάχου; Πάρε το 1,2% και το 0,8%, κουκλίτσα μου».

Όταν ρωτήθηκε για την καινούρια εκπομπή της Κατερίνας Στικούδη στην ΕΡΤ, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ήταν πιο καυστικός λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Πού κάνει εκπομπή η Κατερίνα Στικούδη; Ποιος το ξέρει; Ποιος την έχει παρακολουθήσει; Γιατί να νιώσω άσχημα που δεν το ξέρω και δεν την έχω δει; Τι νούμερα έκανε; 0,8% - 1,2%; Αυτά δεν είναι τηλεθέαση, είναι ποσοστά θανάτου».