«Προσγειώνονται» στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV - Βερύκιος: «Προετοιμαστείτε οι μπροστινοί»

Τις σαρωτικές ανακατατάξεις και τις ραγδαίες μειώσεις στα μπάτζετ των τηλεοπτικών σταθμών για την ερχόμενη σεζόν σχολίασαν νωρίτερα σήμερα (29/6) η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δήμος Βερύκιος μέσα από τον αέρα του Alpha.

Οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν εκτενώς στις περικοπές που αναμένεται να αλλάξουν το τηλεοπτικό τοπίο από το φθινόπωρο. Η παρουσιάστρια στάθηκε στους υπέρογκους μισθούς που εισέπρατταν ορισμένοι παρουσιαστές στο παρελθόν, ενώ ο δημοσιογράφος προανήγγειλε «προσγείωση» των αμοιβών για τους κεντρικούς οικοδεσπότες εκπομπών στο όριο των 5.000 ευρώ.

«Τα επόμενα συμβόλαια, για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, κυρίως των ανθρώπων της γενιάς μας, θα έχουν περεταίρω μισθολογική μείωση. Προετοιμαστείτε όλοι οι μπροστινοί», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο Δήμος Βερύκιος.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε: «Δεν ζούμε όμως και στην εποχή των παράλογων μισθών. Όντως, κάποια στιγμή στην τηλεόραση τα πράγματα είχαν ξεφύγει. Θυμάμαι κάποια στιγμή το Alter, που έκλεισε, που έδινε κάτι μισθούς με πάρα πολλά μηδενικά.

Δεν μπορεί μια παρουσιάστρια να παίρνει 50.000 τον μήνα. Μιλάμε για τέτοια χρήματα», με τον Δήμο Βερύκιο να της υπογραμμίζει αμέσως: «Τώρα θα πάμε στις 5000».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Κι αυτό με τα πολλά μηδενικά, ήταν ένα λάθος που διορθώθηκε και γι’ αυτό πολλά μαγαζιά οδηγήθηκαν στο λουκέτο. Τώρα δε νομίζω ότι έχουμε τρελές αμοιβές. Κι αυτοί που βρίσκονται τώρα στο τιμόνι των εκπομπών, δεν παίρνουν τα τρελά λεφτά».

«Του χρόνου θα γίνει 5000», επέμεινε και πάλι ο Δήμος Βερύκιος, δίνοντας το στίγμα για τη νέα οικονομική πραγματικότητα των media.