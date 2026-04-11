Σε αναζήτηση πρότζεκτ για τον Χρήστο Φερεντίνο: Η ιδέα - έκπληξη

Ολοκληρώνεται το «The Wall» στη συχνότητα του ΣΚΑΪ ταυτόχρονα με το τριετές συμβόλαιο του Χρήστου Φερεντίνου με τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο δίκτυο ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσίασε επίσης τα τηλεπαιχνίδια «Μονομάχος» και «Still Standing» καθώς και τη βραδινή εκπομπή «Σάββατο με φίλους».

Τώρα οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν με ποιο τρόπο μπορεί να ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Πάντως και ο παρουσιαστής αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός φέρονται εκατέρωθεν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία.

Ένα πρότζεκτ που είχε πέσει παλαιότερα στο τραπέζι ως ιδέα ήταν μια on the road εκπομπή με καλεσμένο σε βανάκι που θα περιόδευε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Πρέπει να επισημανθεί πως παραδοσιακά προτεραιότητα του Χρήστου Φερεντίνου είναι η παρουσίαση τηλεπαιχνιδιών στην ελληνική τηλεόραση.