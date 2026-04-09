H Μπέττυ Μαγγίρα ξεκινά από ΕΡΤ για να καταλήξει σε πασαρέλα; To σενάριο - έκπληξη

Με την αντίστροφη μέτρηση για τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision να έχει ξεκινήσει, στο «κάδρο» της ΕΡΤ μπαίνει και πάλι η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η γνωστή performer είναι πλέον σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση για τον κεντρικό ρόλο της οικοδέσποινας στις έκτακτες εκπομπές που θα πραγματοποιηθούν φέτος για την κάλυψη της Eurovision της Βιέννης όπου μας εκπροσωπεί ο Akylas με το «Ferto».

Στο σχολιασμό και τη μετάδοση θα είναι από την πρωτεύουσα της Αυστρίας ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Γενική Διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ Μαρία Κοζάκου ωστόσο θα υπάρχουν έκτακτες βραδινές εκπομπές και από την Αθήνα. Το φαβορί για την παρουσίασή τους είναι η Μπέττυ Μαγγίρα.

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις της παρουσιάστριας για συνεργασία με το STAR.

Η ανάληψη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του σταθμού φαίνεται πως απομακρύνεται όπως και το ενδεχόμενο να αναλάβει η perfomer το «Shopping Star» καθώς σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες δεν προβλέπεται το παιχνίδι μόδας να επιστρέψει στη μεσημβρινή ζώνη του ΣΚΑΪ ούτε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν για λόγους κόστους.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η Μπέττυ Μαγγίρα να προστεθεί στην ομάδα του GNTM και συγκεκριμένα στην κριτική επιτροπή.

Τα γυρίσματα του ριάλιτι μόδας θα ξεκινήσουν στο τέλος Μαϊου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Λάκης Γαβαλάς είναι σίγουρο πως θα συνεχίσουν και στον επόμενο κύκλο του παιχνιδιού. Το νέο ραντεβού Μαγγίρα - Open αναμένεται μετά το Πάσχα.