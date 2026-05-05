Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 4/5/2026

12:00 BLUE SKY Άδικη κατάρα 14:30 ΕΡΤ3 Ο Λαγοπόδαρος 17:45 ΣΚΑΪ Ένα Μπουζούκι Αλλιώτικο από τα Άλλα 18:45 BLUE SKY Ελληνική ταινία 20:15 ΕΡΤ1 Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη

Η ταινία της ημέρας

Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη (20:15 - ΕΡΤ1)

Ο Λουκάς επιστρέφει στην πατρίδα έπειτα από απουσία 20 χρόνων στο Κονγκό και νιώθει πολύ ευτυχισμένος που θα δει ξανά την οικογένειά του. Μαζί του φέρνει τον μαύρο του υπηρέτη, τον Χουσεΐν, ο οποίος αποδεικνύεται και ο μόνος με τον οποίο μπορεί να συνεννοηθεί καλά. Κι αυτό, επειδή τα παιδιά του Λουκά έχουν φτιάξει τις ζωές τους και αρνούνται να συμβιβαστούν με τις απαιτήσεις που έχει ο πατέρας τους…

Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης

Σενάριο: Αλέκος Σακελλάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Παίζουν: Λάμπρος Κωνσταντάρας, Καίτη Πάνου, Γιώργος Μούτσιος, Μίτση Κωνσταντάρα, Έλια Καλλιγεράκη, Δήμητρα Νομικού, Λαυρέντης Διανέλλος κ.ά.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:10 Βοήθεια ο Βέγγος, Φανερός Πράκτωρ '000'

07:40 Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα

09:10 Η Ψεύτρα

10:45 Πατέρα, Κάτσε Φρόνιμα

12:25 Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο

13:55 Αλίκη

15:20 Θεόφιλος

17:00 Τζαμάικα

18:40 Παλικάρι στα Θρανία

20:15 Ένας Τρελός Αεροπειρατής

22:00 Ο Εξυπνάκιας

23:40 Το Μόνον της Ζωής Του Ταξείδιον

01:05 Οκέι Φίλε

02:35 Για μια Χούφτα Τουρίστριες

04:00 Επαγγελματίες Ρεμάλια

05:25 Χιονόμπαλες

05:45 Ισβόρια