Τάσος Χαλκιάς: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου και δικαίως - Από αγάπη το έκανε»

Για την εφηβική του ηλικία μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, σε νέα του συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων ότι έτρωγε ξύλο από τον πατέρα του.
«Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους», είπε αρχικά ο Τάσος Χαλκιάς.
Ο Τάσος Χαλκιάς είπε στη συνέχεια: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου και δικαίως το έτρωγα. Πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών! Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι λένε άρα κακοποιηθήκατε, όχι, δεν κακοποιήθηκα, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε.
Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου και του είπε αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος, μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.