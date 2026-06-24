Σε σημαντικές αλλαγές για την πρωινή του ζώνη προχωρά το MEGA, ρίχνοντας οριστικά τίτλους τέλους στο «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν.

Η εκπομπή θα ρίξει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου.



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Πλέον, το τηλεοπτικό ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα, με τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της πρωινής ζώνης μετά το τέλος του Buongiorno να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.