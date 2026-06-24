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Τέλος η Φαίη Σκορδά και το Buongiorno από το Mega - Τι συνέβη πριν το διαζύγιο «βόμβα»

Τέλος εποχής για το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά. Ποιο είναι το παρασκήνιο της απόφασης του MEGA που αιφνιδίασε;

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Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά | Npd photo
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Σε σημαντικές αλλαγές για την πρωινή του ζώνη προχωρά το MEGA, ρίχνοντας οριστικά τίτλους τέλους στο «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά μετά από δύο τηλεοπτικές σεζόν.

Η εκπομπή θα ρίξει οριστικά αυλαία την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
 

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Πλέον, το τηλεοπτικό ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη μέρα, με τις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον της πρωινής ζώνης μετά το τέλος του Buongiorno να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

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