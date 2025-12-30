The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού

Έπεσε η αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν του μουσικού τάλεντ σόου «The Voice of Greece», με τον μεγάλο τελικό να προβάλλεται το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στον ΣΚΑΪ.

Nικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση έπειτα από έναν μαραθώνιο τελικό.

The Voice: Οι 9 φιναλίστ του διαγωνισμού

Το The Voice έφτασε στη μεγάλη του κορύφωση, με τους 9 φιναλίστ που επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ανεβαίνουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Ένας μαραθώνιος ερμηνειών ολοκληρώθηκε και η καλύτερη φωνή της Ελλάδας για φέτος αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος.

Η 11η σεζόν του δημοφιλούς talent show έριξε αυλαία, αφήνοντας, όμως αμέσως την υπόσχεση για την 12η, η οποία θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Μετά τις 18 εμφανίσεις του ημιτελικού, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή, ερμηνεύοντας το νέο τους τραγούδι από την ταινία «Ο έρωτας γράφεται», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χημεία τους επί σκηνής.

Οι 9 φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

#teamMazwnakis:

Χριστόδουλος Μυλωνάς

Βάγγος Δανέζης

Ελένη Τσαρίδου

#TeamHelena:

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

Μαρία Βαρδάκη

Θοδωρής Κουτσουπιάς

#TeamChristos:

Αφροδίτη Διαμαντίδου

Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης

#TeamPanistes:

Αυγή Χατζηπαύλου