Μενού

The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος αναδείχθηκε ο νικητής του μουσικού διαγωνισμού «The Voice», ο τελικός του οποίου προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου.

Reader symbol
Newsroom
Κωνσταντίνος-Κωμοδρόμος
O Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος στον τελικό του The Voice | Glomex/ΣΚΑΪ
  • Α-
  • Α+

Έπεσε η αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν του μουσικού τάλεντ σόου «The Voice of Greece», με τον μεγάλο τελικό να προβάλλεται το βράδυ της Δευτέρας (29/12) στον ΣΚΑΪ.

Nικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, μέλος της ομάδας της Έλενας Παπαρίζου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση έπειτα από έναν μαραθώνιο τελικό.

The Voice: Οι 9 φιναλίστ του διαγωνισμού

Το The Voice έφτασε στη μεγάλη του κορύφωση, με τους 9 φιναλίστ που επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ανεβαίνουν στη σκηνή του ΣΚΑΪ για τον τελικό της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Διαβάστε ακόμα: Πρωτοχρονιά με Voice - Οι 16 διάσημοι που θα τραγουδήσουν και το ντουέτο έκπληξη

Ένας μαραθώνιος ερμηνειών ολοκληρώθηκε και η καλύτερη φωνή της Ελλάδας για φέτος αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος.

Η 11η σεζόν του δημοφιλούς talent show έριξε αυλαία, αφήνοντας, όμως αμέσως την υπόσχεση για την 12η, η οποία θα επιστρέψει την επόμενη χρονιά αποκλειστικά σε παραγωγή του ΣΚΑΪ.

Μετά τις 18 εμφανίσεις του ημιτελικού, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή, ερμηνεύοντας το νέο τους τραγούδι από την ταινία «Ο έρωτας γράφεται», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη χημεία τους επί σκηνής.

Οι 9 φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό

#teamMazwnakis:

  • Χριστόδουλος Μυλωνάς

  • Βάγγος Δανέζης

  • Ελένη Τσαρίδου

#TeamHelena:

  • Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος

  • Μαρία Βαρδάκη

  • Θοδωρής Κουτσουπιάς

#TeamChristos:

  • Αφροδίτη Διαμαντίδου

  • Γιώργος Μεταξάς – Ιορδάνης Τεγκελίδης

#TeamPanistes:

  • Αυγή Χατζηπαύλου

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA