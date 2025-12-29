Πρωτοχρονιά με Voice - Οι 16 διάσημοι που θα τραγουδήσουν και το ντουέτο έκπληξη

Μπορεί απόψε το The Voice να παρακολουθούμε τον μεγάλο τελικό με εννέα παίκτες ένας εκ των οποίων θα κερδίσει τον τίτλο υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Minos EMI, ωστόσο το show του ΣΚΑΪ δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για το 2025.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στις 21:00 ο ΣΚΑΪ θα κάνει ποδαρικό στο 2026 με το special επεισόδιο που έχει ήδη μαγνητοσκοπηθεί εδώ και μέρες.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι αγαπημένοι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, ο Κωστής Μαραβέγιας (λόγω της προ ημερών νοσηλείας της είχε γίνει αντικατάσταση) παίρνουν για ακόμα μια φορά θέσεις αλλά στη σκηνή ανεβαίνουν τώρα διάσημα πρόσωπα σε μια Special Blind Audition, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκαπέντε ξεχωριστά acts από πολύ ταλαντούχους και αγαπημένους μας ανθρώπους, που αφήνουν για λίγο τον γνώριμο ρόλο τους και ανεβαίνουν στη σκηνή με ένα και μοναδικό στόχο: Να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες.

Ποιοι διάσημοι θα τραγουδήσουν

Γρηγόρης Βαλτινός

Όλγα Βασδέκη

Λένα Δροσάκη

Βίκυ Καγιά

Φάνης Λαμπρόπουλος

Μιχάλης Μαρίνος

Δανάη Μπάρκα

Άση Μπήλιου

Δάφνη Μπόκοτα

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Φώτης Σεργουλόπουλος

Δημοσθένης Ταμπάκος

Κώστας Τσουρός

Χρήστος Φερεντίνος

Μαρία Αναστασοπούλου-Δημήτρης Πανόπουλος (ντουέτο)

Ποιοι θα αναδείξουν ένα ακόμα ταλέντο τους, πείθοντας τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους; Ποιοι coaches θα πατήσουν περισσότερο το button του block και ποιοι θα κερδίσουν την «εύνοια» του παρουσιαστή, κάνοντας... unblock; Το πιο βασικό ερώτημα όμως είναι ένα: Ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

Και αφού υποδεχθούμε τη νέα χρονιά, θα απολαύσουμε την πιο ωραία παρέα σε ένα μοναδικό, κοινό act!