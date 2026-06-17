Τζόκοβιτς και Dara χόρεψαν μαζί το Bangaranga στην Αθήνα - «Mικρός που είναι ο κόσμος»

Μια απρόσμενη συνάντηση στην Αθήνα είχε η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara, με τον κορυφαίο Σέρβο τενίστα ΝόβακΤζόκοβιτς .

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει μαζί με τον Τζόκοβιτς και την κόρη του, Τάρα, στους ρυθμούς του τραγουδιού της «Bangaranga», που την οδήγησε στη νίκη στη Eurovision.

«Τι μικρός που είναι ο κόσμος!»

Η Dara αποκάλυψε πως η συνάντηση έγινε εντελώς τυχαία, ενώ βρισκόταν για δείπνο στην Αθήνα.

«Τι μικρός που είναι ο κόσμος! Όταν μιλά η μοίρα, την ακούς… και κάνεις το Bangaranga. Χθες συνάντησα τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ δειπνούσα. Ήταν μια εντελώς απρόσμενη συνάντηση, αλλά με κάποιον τρόπο έμοιαζε σαν να ήταν γραφτό να συμβεί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με τους θαυμαστές των δύο να σχολιάζουν τη χαλαρή και ευχάριστη στιγμή που μοιράστηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα.