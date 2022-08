Innellea & Coeus στις 13/08 στο Bolivar

Δύο καλλιτέχνες πρωταγωνιστές στην σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή, με την σφραγίδα της Afterlife για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar!

Support By Veki

Official Facebook Event Page: https://www.facebook.com/events/1674836066206645

Tickets Presale Viva: https://www.viva.gr/tickets/music/innellea-coeus-afterlife-sat-aug-13-bolivar/

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ Προπώληση

Άτομα ανά τραπέζι: 6 Maximum

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684 - 6989860678

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Ποριάζης Στέφανος

Mob 1: 690 | 8614048

E-mail : [email protected]