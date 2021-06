Την Ελλάδα επέλεξε για να κάνει τις διακοπές του ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers, Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον. Ο πρωταγωνιστής και βασικός μοχλός του «Showtime» των «Λιμνανθρώπων» τη δεκαετία του '80 ανέβασε την Πέμπτη, 24 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από τον πρώτο σταθμό του ταξιδιού του στη χώρα μας που ήταν η Κέρκυρα.

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ