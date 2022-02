Βασίλης Σπανούλης: Στο Κάιρο μαζί με την Ολυμπία Χοψονίδου για τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος της FIBA στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου στο Κάιρο ανάμεσα στη Φλαμένγκο και την Μπούργος. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας βρέθηκε στην Αίγυπτο μαζί με τη γυναίκα του, Ολυμπία Χοψονίδου, παρακολούθησαν τον τελικό, ενώ ο «Kill Bill» έκανε και την απονομή στον MVP του αγώνα.



Ο Σπανούλης βράβευσε τον Λούκας Μαρτίνες, ο οποίος με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ βοήθησε τα μέγιστα την Φλαμένγκο να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα της Βραζιλίας επικράτησε με 75-62 και σήκωσε το δεύτερο τίτλο της, μετά από αυτόν του 2014 στο μπάσκετ.

In the presence of a legend. 🙇‍♂️



Vassilis Spanoulis is in the house! 🇬🇷 #IntercontinentalCup pic.twitter.com/muOHVUNx0p