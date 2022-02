Γιάννης Αντετοκούνμπο: Tον Μάιο η πρεμιέρα της ταινίας «Rise» με θέμα τη ζωή του από τα Σεπόλια μέχρι το ΝΒΑ

Μέσω της υπηρεσίας streaming της Disney, το Disney Plus και στους κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Μάιο, η ταινία που είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την πορεία του από τα Σεπόλια μέχρι και την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς. Το πρώτο μέρος της ταινίας παρακολούθησε η οικογένεια, που βρέθηκε στα Walt Disney Studios στο Λος Άντζελες. Ο Έλληνας σουπερ σταρ του ΝΒΑ, αλλά και ο αδερφός του Θανάσης μαζί με τη μητέρα τους Βερόνικα βρέθηκαν στο Λος Άντζελες στα στούντιο της Disney όπου παρακολούθησαν ένα μικρό κομμάτι της ταινίας με τίτλο «RISE» που αναφέρεται στη ζωή του Γιάννη, από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ, αλλά και την πορεία της οικογένειας Αντετοκούνμπο.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο είχαν βρεθεί στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο αγώνων της ομάδας τους Μιλγουόκι Μπακς με τις αντίστοιχες των Λος Άντζελες Κλίπερς και Λος Άντζελες Λέικερς όπου και κέρδισαν. Στο περιθώριο των αγώνων επισκέφθηκαν και τα στούντιο της Disney ώστε να παρακολουθήσουν μικρό απόσπασμα της ταινίας τους αλλά και να ενημερωθούν για το πότε θα μπορεί το κοινό να την παρακολουθήσει.

«Περάσαμε μια υπέροχη μέρα στα στούντιο της Disney παρακολουθώντας ένα πρώτο μέρος από την ταινία για το ταξίδι της οικογένειάς μου. Ανυπομονώ να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο», έγραψε μετά την επίσκεψη στα στούντιο, στο Instagram ο Greek Freak.

Ήδη η Disney έχει ανακοινώσει ότι η ταινία για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και άλλες παραγωγές θα κυκλοφορήσουν το 2022 μέσω της streaming υπηρεσίας της Disney, το Disney Plus. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση των Walt Disney Studios ανέφερε σχετικά: «Οικογένεια. Αφιέρωση. Αφοσίωση. «Άνοδος» μία ταινία της Disney Plus βασισμένη στις πραγματικές εμπειρίες της ζωής του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και της οικογένειάς του, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2022».



Η ταινία θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα της Disney, Disney plus, ενώ όπου δεν είναι δυνατόν μέσω της streaming πλατφόρμας το κοινό θα μπορεί να την παρακολουθήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες.