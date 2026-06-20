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Γιατί παρατούν την εργασία τους οι Έλληνες: Η λίστα με τους σημαντικότερους λόγους αποχώρησης

Η νέα έρευνα Employer Brand της Randstad, αναδεικνύει ποιος είναι ο κύριος παράγοντας αποχώρησης των Ελλήνων από την εργασία τους.

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Newsroom
Συνταγμα αθηνα
Πλατεία Συντάγματος | Shutterstock
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Το μη ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναδεικνύεται ως ο κύριος παράγοντας αποχώρησης των Ελλήνων από την εργασία τους, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Employer Brand της Randstad.

Το τοξικό εργασιακό περιβάλλον και η αντίληψη περί έλλειψης δίκαιης ανταμοιβής ακολουθούν ως δευτερεύοντες παράγοντες πρόθεσης αποχώρησης, υποδεικνύοντας ότι τόσο η εμπειρία στον χώρο εργασίας όσο και η ίση μεταχείριση παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού.

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