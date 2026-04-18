Οι ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή έφεραν ράλι ανόδου στη Wall Street

Μεγάλη άνοδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ ταυτόχρονα πέφτει κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου εξαιτίας των ελπίδων για τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χρηματιστήριο της Wall Street | Shutterstock
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, έκλεισε με σημαντική άνοδο σήμερα, καταγράφοντας και νέα ρεκόρ, χάρη στην προοπτική επανέναρξης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που κηρύχθηκαν «ανοιχτά» από το Ιράν αλλά και με την ελπίδα μιας γενικότερης αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατέγραψε ρεκόρ, φτάνοντας τις 7.126,06 μονάδες, με άνοδο +1,20%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 49.442,95 μονάδες, αυξημένος κατά 1,78% ενώ ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έφτασε στις 24.466,27 μονάδες, με άνοδο +1,51%.

Μεγάλη πτώση από την άλλη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχώρησε στα 90,38 δολάρια το βαρέλι (-9,07%) και το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαΐου, στα 83,85 δολάρια το βαρέλι (-11,45%).

