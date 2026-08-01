Πετρέλαιο κίνησης: Ξεκίνησε η νέα επιδότηση - Πώς επηρεάζει τουρισμό, μεταφορές και νησιά

Από σήμερα, 1η Αυγούστου, τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του diesel για έναν μήνα.
Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου στο κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στην αγορά.
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