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Πετρέλαιο κίνησης: Ξεκίνησε η νέα επιδότηση - Πώς επηρεάζει τουρισμό, μεταφορές και νησιά

Σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Πώς επηρεάζονται τουρισμός, μεταφορές και νησιά από την ελάφρυνση.

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Αντλία σε πρατήριο καυσίμων βενζίνη
Αντλία σε πρατήριο καυσίμων | Eurokinissi
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Από σήμερα, 1η Αυγούστου, τίθεται σε εφαρμογή η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, μειώνοντας κατά 10 λεπτά ανά λίτρο το κόστος του diesel για έναν μήνα.

Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις των υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου στο κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, στην αγορά.

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