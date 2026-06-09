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Πόσο χαμηλή είναι η επίδραση των επιδομάτων στη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών

Για την Ελλάδα, η τάση μείωσης της ανισότητας και της φτώχειας οφείλεται στην παροχή συντάξεων.

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Οικογένεια με νεογέννητο μωρό | Shutterstock
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Οι συντάξεις και όχι τα επιδόματα στήριξαν τα ευάλωτα ελληνικά νοικοκυριά κατά την δεκαετία 2015-2025, σύμφωνα με όσα αναφέρει η μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα». Μάλιστα η μελέτη προτείνει την ενίσχυση των επιδομάτων ως αυτόνομου αναδιανεμητικού εργαλείου, ανεξάρτητα από το συνταξιοδοτικό σύστημα.

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