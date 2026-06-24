Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη - Ανακούφιση για 100 χιλιάδες δανειολήπτες

Στην Βουλή ψηφίζεται σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί καίριες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ρύθμιση, υπάρχει σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις των δανείων, ενώ παράλληλα επιταχύνεται η αποπληρωμή. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πρόκειται να ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση.

Αναφορικά με τις αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζών.

Οι τομές στην απόφαση για τον νόμο Κατσέλη

Η νομοθετική πρωτοβουλία για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας.

Ειδικότερα, ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών, και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεσα μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή.

Με τον τρόπο αυτό, η Πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες.

Στην ίδια ρύθμιση προβλέπεται επιμερισμός του σχετικού οικονομικού βάρους, μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «ΗΡΑΚΛΗΣ», ανάλογα με το ύψος των ποσών που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ κοινωνικής προστασίας, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής υπευθυνότητας.

Η νομοθετική παρέμβαση αποσαφηνίζει, παράλληλα, ότι οι ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο. Η μηνιαία δόση στον εξωδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως προβλέπεται ήδη από τον νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις συμβάσεις ρύθμισης.