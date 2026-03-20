Tι είναι το πετρέλαιο brent και γιατί αυξάνεται τόσο απότομα η τιμή του

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πήραν την ανιούσα οι τιμές των καυσίμων και υπάρχει συνεχής αναφορά στο πετρέλαιο μπρεντ (brent).

Για όσους δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, ακολουθεί μια ανάλυση του είδους και εξηγήσεις του γιατί έχει ανέβει τόσο η τιμή.

Τι είναι το πετρέλαιο μπρεντ

Το αργό ή ορυκτό πετρέλαιο είναι ένα φυσικό μείγμα υδρογονανθράκων, που εξάγεται από το υπέδαφος. Συνήθως το βρίσκουμε μέσα σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα κάποιων περιοχών της Γης.

Αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή καυσίμων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ, καθώς και για τη δημιουργία χημικών προϊόντων, όπως πλαστικά και λιπαντικά.

Ο όρος μπρεντ (brent) αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος αργού πετρελαίου που εξορύσσεται στη Βόρεια Θάλασσα, σε περιοχή μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας.

Αρχικά, προερχόταν από ένα κοίτασμα που ονομαζόταν Brent, αλλά με την πάροδο του χρόνου, η παραγωγή επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει κοντινά πεδία στη Βόρεια Θάλασσα, όπως το Forties, το Oseberg και το Ekofisk.

Αυτό το πετρέλαιο περιγράφεται ως «ελαφρύ», λόγω της χαμηλής πυκνότητας, και «γλυκό», καθώς έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν ευκολότερη και φθηνότερη τη διύλισή του.

Η μεγάλη του σημασία, ωστόσο, δεν έγκειται στην ποσότητα που παράγεται, αλλά στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου έως το 80% του διεθνώς διακινούμενου αργού πετρελαίου τιμολογείται χρησιμοποιώντας το μπρεντ ως αναφορά. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν το πετρέλαιο παράγεται στην Αφρική, την Ευρώπη ή σε μέρη της Ασίας, η τιμή του συχνά καθορίζεται σε σχέση με το brent.

Γιατί οι τιμές μπρεντ αυξάνονται απότομα

Η πρόσφατη άνοδος πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι δεν αφορά το ίδιο το μπρεντ, αλλά τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.

Η περιοχή του Κόλπου είναι κρίσιμη επειδή προμηθεύει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Εκτός αυτού, ο κίνδυνος διαταραχών, όπως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ωθεί επίσης τις τιμές προς τα πάνω.

To brent αντιδρά όχι μόνο στις πραγματικές ελλείψεις, αλλά και στις αναμενόμενες ελλείψεις. Έτσι, όταν αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, γίνεται το πρώτο βαρόμετρο της παγκόσμιας ανησυχίας.