Wall Street: Σημαντική πτώση με τα μάτια στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Wall Street, εν μέσω ανησυχίας για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 555,37 μονάδων (–1,13%), στις 48.941,90 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 46,64 μονάδων (–0,19%), στις 25.067,80 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,37 μονάδων (–0,41%), στις 7.200,75 μονάδες.
