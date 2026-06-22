Ξεχάστε τις δωρεάν εισαγωγές από Temu και Shein: Πόσο θα κοστίζουν οι παραγγελίες μετά την 1/7

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ που στοχεύει τις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα, έρχεται από τα μέσα του καλοκαιριού να «χτυπήσει» τους γίγαντες της βιομηχανίας fast fashion και γενικού εμπορίου, Shein και Temu.

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου 2026 ο κανονισμός, για τα μικροδέματα από Shein, Temu κι άλλες εξωχώριες πλατφόρμες e-commcerce, με την οποία καταργείται το de minimis στα δέματα αξίας κάτων των 150 εyρώ που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πλέον, οι παραγγελίες αυτές θα επιβαρύνονται με τέλος της τάξης των 3 ευρώ. Στόχος της κίνησης είναι φερόμενα να κλείσει η «κάνουλα» στην ανεξέλεγκτη είσοδο εκατομμύριων πακέτων από κινεζικούς κολοσσούς του ηλεκτρονικού εμπορίου και ειδικότερα από Shein και Temu.

Shein - Temu: Πώς θα επηρεαστούν οι παραγγελίες

Είναι χαρακτηριστικό ότι, πρόσφατα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) έκανε λόγο για εκρηκτική άνοδο των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το 2025 οι εισαγωγές μικροδεμάτων ξεπέρασαν τα 5,88 δισ. αντικείμενα, έναντι 4,67 δισ. το 2024, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πέρυσι, πάντως, η αύξηση της διακίνησης μικροδεμάτων ήταν περίπου 25%, έναντι 100% που ήταν τα τελευταία χρόνια.

Η διακίνηση μικροδεμάτων από 1,39 δισ. τεμάχια, που ήταν το 2022, την επόμενη χρονιά έφτασε στα 2,44 αντικείμενα, το 2024 τα 4,67 αντικείμενα και το 2025 έφτασε κοντά στα 6 δισ. τεμάχια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ αντιστοιχούσαν στο 97,9% του αριθμού του δεμάτων που διακινήθηκαν στην ΕΕ και στο 2,1% της αξίας των διακινηθέντων δεμάτων. Η δε μέση αξία κάθε μικροδέματος ανήλθε σε 8,86 ευρώ.

Με τον νέο κανονισμό, στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω Διαδικτύου από τρίτες χώρες.

Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνειακές διακρίσεις.

Ειδικότερα, εάν μια παραγγελία αφορά για παράδειγμα, μία μεταξωτή μπλούζα (Δασμολογική Κατηγορία 1) και δύο μάλλινες μπλούζες (Δασμολογική Κατηγορία 2), ο δασμός που επιβάλλεται είναι διαφορετικός.

Δηλαδή παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα ενιαίο δέμα προς παράδοση, τελωνειακά αναγνωρίζονται δύο διακριτά είδη. Συνεπώς, επιβάλλεται δασμός 6 ευρώ συνολικά, από 3 ευρώ για κάθε είδος: δηλαδή δασμός 3 ευρώ για το μεταξωτό είδος και άλλα 3 ευρώ για τα μάλλινα είδη.

Εάν το δέμα περιείχε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ο δασμός θα εκτινασσόταν στα 9 ή και 12 ευρώ, καθιστώντας τις φθηνές αγορές από Κίνα μέσω διαδικτύου ουσιαστικά ασύμφορες.

Διευκρινίζεται ότι ο προσωρινός πάγιος δασμός ύψους 3 ευρώ θα επιβάλλεται σε κάθε κατηγορία ειδών που περιέχονται σε μικρά δέματα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028 και μπορεί να παραταθεί, εάν κριθεί σκόπιμο.