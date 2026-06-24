Οι φάλαινες της Μεσογείου έχουν διαφορετικές διαλέκτους και «σνομπάρουν» όσες δεν μιλούν τη δική τους

Μία σπουδαία ανακάλυψαν έκαναν οι ερευνητές θαλάσσιας ζωής που διαπίστωσαν ότι οι φάλαινες φυσητήρες μιλούν διαφορετικές διαλέκτους από άκρη σε άκρη της Μεσογείου.

Οι φυσητήρες επικοινωνούν με ηχητικά σήματα, αλλά ο ρυθμός τους - που είναι γνωστός ως διάλεκτος - μπορεί να διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μητριαρχικών ομάδων.

Οι αγέλες μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μόνο εάν «μιλούν» την ίδια διάλεκτο και άρα εντάσσονται στην ίδια «φωνητική φυλή».

Όπως σημείωσε ο Dr Luke Rendell, του Πανεπιστήμιου St. Andrews και συγγραφέας σχετικής έρευνας, μπορεί να συγκριθεί με την ανθρώπινη συνήθεια να μιλάς περισσότερο με άτομο που μιλάτε την ίδια γλώσσα.

Εξήγησε πως μαζί με τους συνεργάτες του έχουν εντοπίσει δύο διαφορετικές διαλέκτους μεταξύ των φαλαινών φυσητήρων της Μεσογείου, είδος με πληθυσμό μερικών χιλιάδων που πρωτοεμφανίστηκε στα νερά της πριν από 20.000 χρόνια.

Σε σχετική του δημοσίευση στο Proceedings of the Royal Society B, αναφέρεται πως οι φάλαινες της περιοχής έχουν απομονωθεί στην πλευρά του και ακόμα το ζευγάρωμα τοπικοποιείται.

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Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ζευγάρωμα μεταξύ εκείνων στις δυτικές και ανατολικές λεκάνες της Μεσογείου είναι περιορισμένο, αν και έχουν εντοπιστεί και μερικές που κινούνται και στις δύο περιοχές.

Οι ερευνητές μελέτησαν καταγραφές 112 ημερών, μεταξύ 2003 και 2021, και διαπίστωσαν τις λεπτές εκείνες γραμμές που χώριζαν τις διαλέκτους μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, από τα αποτελέσματα προκύπτει πως η διαδικασία σχηματισμού τους ήταν αργή και απαιτούσε μέχρι και κάποιο επίπεδο απομόνωσης μεταξύ των πληθυσμών.

«Απλώς γνωρίζαμε ότι υπήρχαν αυτές οι διαφορετικές διάλεκτοι, αλλά δεν είχαμε ποτέ δει την προέλευσή τους ούτε είχαμε ενδείξεις για την προέλευσή τους. Και βλέπουμε εδώ πώς μια ομάδα φαλαινών φυσητήρων που έχει αποσπαστεί από έναν κύριο πληθυσμό έχει τώρα αρχίσει να αλλάζει και τη διάλεκτό της» τόνισε.