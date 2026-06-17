Μενού

Υπέροχες εικόνες στη Λευκάδα: Πέντε φάλαινες κολυμπούν στα νερά του Ιονίου

Το σπάνιο βίντεο, με τις πέντε φάλαινες, κατεγράφη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας και δημοσιεύεται στα social media.

Reader symbol
Newsroom
Φάλαινα
Φάλαινα | Φωτ. Αρχείου: Unsplash
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πέντε φάλαινες έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οι πέντε φάλαινες κολυμπούν η μία κοντά στην άλλη στα νερά του Ιονίου.

Τα θαλάσσια κητώδη κινούνται σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια. 

Ντόπιοι αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη θέαση φάλαινας στην περιοχή.

Σημειώνεται πως το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.

@seminakaridi Βόρεια της Λευκάδας προς Παξούς *** (έγινε ένα λαθάκι) #φάλαινες #whales #Ιόνιο #Λευκάδα #Παξοί ♬ original sound - avatar <3

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL