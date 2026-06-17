Υπέροχες εικόνες στη Λευκάδα: Πέντε φάλαινες κολυμπούν στα νερά του Ιονίου

Πέντε φάλαινες έκαναν την εμφάνισή τους στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λευκάδας.
Όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οι πέντε φάλαινες κολυμπούν η μία κοντά στην άλλη στα νερά του Ιονίου.
Τα θαλάσσια κητώδη κινούνται σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, αναδυόμενα επανειλημμένα στην επιφάνεια.
Ντόπιοι αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη θέαση φάλαινας στην περιοχή.
Σημειώνεται πως το Ιόνιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κητώδη στη Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο.
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