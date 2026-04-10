«Βελανίδια κανείς;» | Η πολιορκία και έξοδος του Μεσολογγίου

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Τον Απρίλιο του 1825, το Μεσολόγγι ήταν άλλη μια πόλη που οι Τούρκοι προσπαθούσαν να καταλάβουν. Η αποστολή του Κιουταχή, του αρχιστράτηγου των Τούρκων στη Ρούμελη, ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Ο σουλτάνος τον είχε απειλήσει πως η αποτυχία του θα σήμαινε και τον θάνατό του. Οι Μεσολογγίτες έχουν περάσει ξανά από πολιορκία. Και βγήκαν νικητές. Αυτή τη φορά, τα πράγματα θα είχαν διαφορετική εξέλιξη.

Περικυκλωμένοι από παντού, από τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ, οι πολιορκημένοι δεν έχουν πολλά περιθώρια δράσης. Ταυτόχρονα, οι φρικτές συνθήκες του αποκλεισμού τους έχουν φέρει στα όρια της ανθρώπινης φύσης. Αποφασισμένοι να μην παραδοθούν, διαλέγουν την Κυριακή των Βαΐων, 10 Απριλίου 1826, να σπάσουν τον κλοιό και να φύγουν στα βουνά. Αυτό που εν τέλει κατάφεραν ήταν να γράψουν με τη θυσία τους μια από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας. Την ίδια στιγμή, η τότε εκτελεστική εξουσία αδυνατούσε (ή αδιαφορούσε) να τους βοηθήσει και το Μεσολόγγι στάθηκε μόνο μπροστά στη βαρβαρότητα.