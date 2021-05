Άμεσα καταδίκασε το υπουργείο Εξωτερικών το περιστατικό με την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Λιθουανία σε ανακοίνωσή του: «Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα -Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή» ανέφερε επίσης.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Δένδιας μίλησε με τον Λιθουανό ομόλογό του για το ζήτημα και έγραψε στο Twitter: «Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Λιθουανό ομόλογό μου @GLandsbergis , ο οποίος με ενημέρωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ»

Το πρωτοφανές περιστατικό με την αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου της Ryanair, που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα προς τη Λιθουανία, στη Λευκορωσία, προκειμένου να συλληφθεί αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος, προκάλεσε την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με ανάρτησή του στο Τwitter, o Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε στα αγγλικά: «Η αναγκαστική προσγείωση μιας εμπορικής πτήσης για να συλληφθεί δημοσιογράφος είναι μια πρωτοφανής, σοκαριστική πράξη. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Αύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την άσκηση πίεσης προς τη Λευκορωσία. Φτάνει πια», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.

Όταν το αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε τη διαδρομή από την Αθήνα προς την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους, βρισκόταν στο εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, ο πιλότος ειδοποιήθηκε από τις αρχές για δήθεν απειλή τοποθέτησης βόμβας και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Όμως, εκεί πράκτορες της ασφάλειας συνέλαβαν Λευκορώσο δημοσιογράφο που ήταν μεταξύ των επιβατών και ασκεί κριτική στον πρόεδρο της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Τα ΜΜΕ της Λευκορωσίας μετέδωσαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία εξαιτίας απειλής για βόμβα. Τo Reuters αναφέρει ότι η αναγκαστική προσγείωση έγινε κατ' εντολή του προέδρου της Λευκορωσίας. Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, κρατικοί πράκτορες συνέλαβαν τον δημοσιογράφο μέσα στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, κατηγόρησε τη Λευκορωσία για ανεπίτρεπτη πράξη.

Ο συλληφθείς δημοσιογράφος Προτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων NEXTA, ενός καναλιού στο Telegram το οποίο έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις στη Λευκορωσία και είναι ξεκάθαρα αντιπολιτευόμενο προς τον Λουκασένκο. Η αντιπολιτευόμενη πολιτικός Σβετλάνα Τιχανούσκαγια, κύρια αντίπαλος του Λουκασένκο στις τελευταίες εκλογές, δήλωσε πως οι λευκορωσικές αρχές «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος και του συνόλου της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να τιμωρήσουν τον άνθρωπο που ήταν ένας από τους υπευθύνους του μεγαλύτερου ανεξάρτητου καναλιού της Λευκορωσίας στο Telegram». Σύμφωνα με πληροφορίες, o δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 15 ετών.

Πριν από λίγο, και η Πρόεδρος της Κομισιόν, κάνει λόγο για συνέπειες σε όσους ευθύνονται για το συμβάν: «Είναι εντελώς απαράδεκτο το περιστατικό με την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair στο Μινσκ. Όλοι οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Κάθε παραβίαση των διεθνών κανόνων αερομεταφοράς πρέπει να επισύρει συνέπειες.»

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences.