Σε αναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία, φέρεται αν υποχρεώθηκε ένα αεροπλάνο της Ryanair που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα προς τη Λιθουανία, σύμφωνα με το Euronews για να συλληφθεί δημοσιογράφος. Σύμφωνα με το BBC, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, κατηγόρησε τη Λευκορωσία για ανεπίτρεπτη πράξη. Τα ΜΜΕ της Λευκορωσία μετέδωσαν ότι το αεροσκάφος άλλαξε πορεία εξαιτίας απειλής για βόμβα.To αν τελικά ο Προτάσεβιτς συνελήφθη παραμένει ασαφές, καθώς αρχικά υπήρξε ανακοίνωση στα socia media από το τμήμα για τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στη Λευκορωσία ότι ο Προτάσεβιτς συνελήφθη αλλά στη συνέχεια διεγράφη.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM