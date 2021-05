Τσίπρας για πτήση Ryanair: H Λευκορωσία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας - με ανάρτησή του στο Twitter - την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair με σκοπό την σύλληψη του αντιπολιτευόμενου δημοσιογράφου, Ρομάν Προτασέβιτς.

«Όλοι οι επιβάτες πρέπει άμεσα να αφεθούν ελεύθεροι», ενώ «η ΕΕ πρέπει να πιέσει τη Λευκορωσία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», σημειώνει.

Τhe forced landing of a commercial plane by Belarus and the detention of a journalist is clearly unacceptable. All passengers must be immediately released and the EU must pressure Belarus to respect international law and human rights.