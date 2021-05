Σε ένα απίστευτο κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται η αναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία αεροπλάνου της Ryanair που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα προς το Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Όταν το αεροσκάφος βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, ο πιλότος ενημερώθηκε για δήθεν απειλή τοποθέτησης βόμβας και προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ.

Εκεί, όμως, πράκτορες της ασφάλειας συνέλαβαν τον Λευκορώσο δημοσιογράφο, Ρομάν Προτασέβιτς, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης στη χώρα - με εντολή του Λευκορώσου προέδρου, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Σημειώνεται πως το όνομα του Προτασέβιτς βρισκόταν σε κατάλογο καταζητούμενων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις τελευταίες εκλογές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε σχεδόν φθάσει στη Λιθουανία, όταν άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA, μάλιστα, ο Λουκασένκο διέταξε προσωπικά το πολεμικό αεροσκάφος να συνοδεύσει το Μπόινγκ της Ryanair στο Μινσκ.

Ενδιαφέρουσα κρίνεται, στο ίδιο πλαίσιο, ανάρτηση του δημοσιογράφου, Κώστα Ονισένκο, στην οποία υποστήριξε πως το αεροπλάνο συνοδεύτηκε από λευκορωσικό στρατιωτικό αεροπλάνο Mig29, ενώ «ενδεχομένως άτομα της λευκορωσικής KGB επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο από την Αθήνα μαζί με τον Προτασέβιτς προκειμένου να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν στην KGB της Λευκορωσίας».

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, το αεροπλάνο πρόκειται να προσγειωθεί σε μισή ώρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ενώ οι επιβάτες είναι συνολικά 123, μεταξύ των οποίων και 4 παιδιά.

Ποιος είναι ο Ρομάν Προτασέβιτς

Ο συλληφθείς δημοσιογράφος, Ρομάν Προτάσεβιτς, είναι ένας από τους ιδρυτές της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων NEXTA, καναλιού στο Telegram, που αποτελεί το νούμερο ένα μέσο ενημέρωσης που κατήγγειλε τον Λουκασένκο, κάνοντας λόγο για «χούντα» που έχει επιβάλλει στη Λευκορωσία με τη βοήθεια του Πούτιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, o δημοσιογράφος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 15 ετών. Σημειώνεται πως αντιπολιτευόμενη πολιτικός Σβετλάνα Τιχανούσκαγια, κύρια αντίπαλος του Λουκασένκο στις τελευταίες εκλογές, δήλωσε πως οι λευκορωσικές αρχές «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος και του συνόλου της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να τιμωρήσουν τον άνθρωπο που ήταν ένας από τους υπευθύνους του μεγαλύτερου ανεξάρτητου καναλιού της Λευκορωσίας στο Telegram».

Μητσοτάκης: Σοκαριστική πράξη - Φτάνει πια

Με ανάρτησή του στο Τwitter, o Έλληνας πρωθυπουργός έγραψε στα αγγλικά: «Η αναγκαστική προσγείωση μιας εμπορικής πτήσης για να συλληφθεί δημοσιογράφος είναι μια πρωτοφανής, σοκαριστική πράξη. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Αύριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την άσκηση πίεσης προς τη Λευκορωσία. Φτάνει πια», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough. May 23, 2021

Οργή Ευρωπαϊκής Ένωσης - Παρέμβαση ΓΓ ΝΑΤΟ

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς, με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράζει την ανησυχία της για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους, καλώντας, παράλληλα, τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν άμεσα τους επιβάτες της πτήσης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ τόνισε σχετικά: «Ανησυχώ πολύ με τα όσα έχουν αναφερθεί για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως την πτήση και τους επιβάτες της. Η διερεύνηση του συμβάντος από το ICAO θα είναι απαραίτητη».

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk.



We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers.



An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως είναι απολύτως απαράδεκτο να αναγκαστεί η πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους να προσγειωθεί στο Μινσκ. «ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες».

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Σημειώνεται πως με ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε πως παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις με την πτήση προς το Βίλνιους, χαρακτηρίζοντας την αναγκαστική προσγείωση και τη σύλληψη Προτάσεβιτς ως ένα «σοβαρό και επικίνδυνο περιστατικό που χρήζει διεθνούς διερεύνησης».

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

ΥΠΕΞ: Πράξη κρατικής αεροπειρατείας

Άμεση υπήρξε και η καταδίκη από το υπουργείο Εξωτερικών που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας πως «η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα -Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας». «Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Ryanair: Tίποτα «ασυνήθιστο» στο αεροσκάφος

Δεν βρέθηκε κάτι από τον έλεγχο στο αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία για να συλληφθεί αντιφρονών δημοσιογράφος, ανακοίνωσε η εταιρεία Ryanair, στην οποία ανήκει το αεροσκάφος το οποίο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς τη Λιθουανία. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι «ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ασφαλείας στους επιβάτες από τις τοπικές αρχές», ενώ ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση που «ήταν πέρα από τις δικές της δυνατότητες».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis), μάλιστα, μεταξύ των επιβατών της πτήσης ήταν και 11 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι για περίπου 3 ώρες ήταν εγκλωβισμένοι στο Μινσκ της Λευκορωσίας.Τελικά, λίγο μετά τις 8 κι αφού έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, το αεροπλάνο, μαζί με τους 11 Ελληνες έφυγαν για το Βίλνιους της Λιθουανίας, εκεί όπου ήταν ο αρχικός προορισμός τους.