Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

Μιλώντας για την περίοδο της τεχνολογικής ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει καταρχάς στη χώρα μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα και φαίνεται ότι καταφέρνουμε να αρπάξουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ποιο είναι; Προσέξτε, όταν έγινε η βιομηχανική επανάσταση η Ελλάδα ήταν υπό οθωμανική κατοχή. Στην πραγματικότητα τη χάσαμε.

Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής η Ελλάδα ήταν σε ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε και αυτή.

Άρα, λοιπόν τώρα έχουμε την πρώτη μας ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουμε, τι; Να αλλάξουμε την πραγματική θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων γιατί αυτό θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη».

Πρόσθεσε: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι στο συνέδριο της ΝΔ ως ένας από τους δύο αντιπροέδρους της εδώ και πλέον 10 χρόνια και ως υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.

«Πρέπει να είστε πολύ υπερήφανοι που είστε σε αυτή την παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή, στην παράταξη που κράτησε την Ελλάδα όρθια», τόνισε.

«Εάν λέγαμε πριν από 10 χρόνια ότι ο Ελληνας υπουργός οικονομικών θα ψηφιστεί ως πρόεδρος του eurogroup θα μας πέρναγαν για παλαβούς. Είναι η διαφορά πως βλέπουν την Ελλάδα μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε και είπε ότι το δίλημμα είναι «Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή».

«Αυτό που θαυμάζω περισσότερο στην πολιτική διαδρομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι όταν στη Βουλή των Ελλήνων σηκώθηκε και είπε στον Ανδρέα Παπανδρέου ‘ανήκομεν εις την δύση'. Τότε ήταν μια επαναστατική πράξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε την παράταξη της ΝΔ για να μείνουμε στη Δύση, μια σπουδαία ευημερούσα χώρα», υπογράμμισε.

Ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και είπε πως σε αυτή την μεγάλη αλλαγή η κυβέρνηση της ΝΔ έχει φέρει την Ελλάδα στη πρώτη γραμμή.

«Όσο κι αν μας λένε συντηρητικούς, παραμένουμε κατά βάση των μεγάλων αλλαγών, που πηγαίνει την Ελλάδα στο μέλλον», τόνισε.

«Εγώ προσωπικά δεν έχω αντίρρηση να με λένε συντηρητικό. Επίτηδες έβαλα τη γραβάτα με τη σημαία και το σταυρό. Πώς σε αυτή την περίεργη εποχή θα συνδυάσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της παράδοσής μας, της θρησκείας μας. Αυτή η παράταξη προσφέρει και τα δύο», τόνισε.

«Για να είναι η Ελλάδα ισχυρή πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα και άρα πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές του 2027. Όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου, θέλουμε η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι παράδειγμα προς μίμηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω σε αυτή τη μεγάλη παράταξη», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Για την αντιπολίτευση είπε πως δεν καταθέτει καμία πρόταση αλλά μόνο μιζέρια και τοξικότητα.

«Μη φοβάστε, μην τους φοβάστε, μην υποχωρείτε στο μπούλινγκ. Έβγαλα το θέμα Ανδρουλάκη. Ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ. Γι'αυτό το έκανα. Δείτε δύο μέρες τώρα σε τι πανικό είναι το ΠΑΣΟΚ. Έχουν συνηθίσει να κουνάνε το δάχτυλο ενώ έχουν χιλιάδες ανομήματα μέσα στην αυλή τους», πρόσθεσε.