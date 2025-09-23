Ανδρουλάκης: «Δείγμα ερασιτεχνισμού η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν»

«Όταν εδώ και μέρες ανακοινώνεις 'μετά βαΐων και κλάδων' ότι θα γίνει μία συνάντηση στον ΟΗΕ με τον κ. Ερντογάν και ξαφνικά αυτή αναβάλλεται, είναι ένα δείγμα ερασιτεχνισμού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σε συνέντευξη του στο Action24, υπογραμμίζοντας ότι «σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπονται προχειρότητες».

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε και στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Ερντογάν επί της ουσίας λέει ότι δεν θα επιτρέψει να βυθιστεί το καλώδιο. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη επένδυση, μιλάει γενικά για όλες τις επενδύσεις που ‘αφορούν' την Τουρκία στη δική μας ΑΟΖ. Και, δεύτερον, έκανε εκ νέου αναφορά σε διχοτόμηση της Κύπρου».

«Έχει μια επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας. Προσωπικά, δεν βλέπω ούτε τα ‘ήρεμα νερά', ούτε βλέπω έναν ‘απομονωμένο' Ερντογάν, όταν συναντά τον κ. Τραμπ αυτές τις μέρες καθώς και άλλους ηγέτες», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση λειτουργεί με διαφορά φάσης, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να προσπαθούν να μας τα σερβίρουν επικοινωνιακά ότι πάνε καλά, ενώ δεν πάνε».

Με αφορμή το μπαράζ αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους από μεγάλες χώρες, είπε μεταξύ άλλων ότι «στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δε σημαίνει συνενοχή σε καμία των περιπτώσεων, πρέπει να ενώσουμε την φωνή μας με όλους τους λαούς της Ευρώπης που κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν την εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα».

Επανέλαβε τη θέση του για επικαιροποίηση του ψηφίσματος του 2015 στη Βουλή, για κυρώσεις από την ΕΕ (πάγωμα της τελωνειακής σύνδεσης, εμπάργκο όπλων για όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα από το Ισραήλ) και κυρώσεις σε Νετανιάχου και υπουργούς του. Σημείωσε ότι η επικαιροποίηση του ψηφίσματος του ‘15 «ουσιαστικά λέει να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να οδηγηθούμε στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

«Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα ως ΕΕ για να έχουμε δυνατή φωνή και να παρέμβουμε στις εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η Ισπανία βάζει κάποιες κυρώσεις και η Γερμανία βάζει κάποιες κυρώσεις. Αν θέλουμε να σταματήσει η σφαγή και να βρεθεί λύση πρέπει να κινηθεί συντεταγμένα η ΕΕ και σε αυτή την κινητικότητα να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα», τόνισε. Μεταξύ άλλων σχολίασε ότι του προκαλεί εντύπωση «πως υπουργοί της ΝΔ που ήταν αρνητές του Ολοκαυτώματος σήμερα, είναι ξανά αρνητές μιας νέας σφαγής που στιγματίζει όλη την ανθρωπότητα».

Περνώντας στην εσωτερική επικαιρότητα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε πως «πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση».

Στον απόηχο των δημοσκοπήσεων είπε ότι «δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και έχουμε κυρίως να προσπεράσουμε ένα παιχνίδι που έχει στήσει η ΝΔ που ελέγχει το δημόσιο διάλογο». «Αν το πρόγραμμα μας πάει στο τελευταίο σπίτι και στο τελευταίο χωριό της χώρας είμαι σίγουρος ότι σε σχέση με την ακρίβεια την ατιμωρησία και την διαφορά που πρωταγωνιστεί η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να νικήσει», τόνισε.

Υποστήριξε ότι «το αίτημα πολιτικής αλλαγής είναι ισχυρό και όσο περνούν οι μήνες θα γίνεται ακόμα πιο ισχυρό» και πως «το ζήτημα είναι ο πολίτης να πει ότι ‘αυτό που χρειάζομαι για να φύγει η ΝΔ και να έρθει μια προοδευτική διακυβέρνηση που το ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει το πρόγραμμα του, είναι όλη αυτή η ατζέντα που θα βελτιώσει τη ζωή μου'».

«Πιστεύω ότι αν εμείς ενημερώσουμε σωστά τον πολίτη και συνεχίσουμε στο δρόμο της αντιπαράθεσης αλλά με αντιπρόταση, το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών θα είναι νικηφόρο για την παράταξη μας», είπε. Αναφέρθηκε δε και στην τροπολογία που παρουσίασε και καταθέτει την Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Σχετικά με το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, σχολίασε: «δεν παρεμβαίνει τώρα στη δικαιοσύνη, αλλά ήξερε ο κ. Μητσοτάκης μετά την τραγωδία να στείλει επιστολή στον κ. Ντογιάκο».

«Όποτε θέλουν παρεμβαίνουν, όποτε δεν θέλουν, δεν παρεμβαίνουν. Όποτε θέλουν, εφαρμόζουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όποτε δεν θέλουν, δεν τις εφαρμόζουν. Και έχω το προσωπικό παράδειγμα με τη δικαίωσή μου στο ΣτΕ του οποίου η απόφαση δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τον κ. Μητσοτάκη», τόνισε. «Κάνει μάθημα σεβασμού των θεσμών σε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες, ο άνθρωπος που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης; Υπάρχει άλλος πρωθυπουργός στην Ευρώπη που συμπεριφέρεται τόσο αλαζονικά στους θεσμούς και στη δικαιοσύνη;», σχολίασε, για να αναφέρει καταληκτικά:

«Σέβομαι και δεν παίζω με τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, όπως κάνει ο πρωθυπουργός και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά».