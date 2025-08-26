ΔΕΘ: Σκληρή αντεπίθεση από την κυβέρνηση στα «πυρά» της αντιπολίτευσης - Η στόχευση των μέτρων

Στρατηγική δυναμικής αντεπίθεσης χαράσσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, βγάζοντας στη «σέντρα» την αντιπολίτευση για τις οικονομικές της προτάσεις και προλειαίνοντας το έδαφος για την ένταση με την οποία θα επιδιώξει τη σύγκριση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις 6 Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να «παίξει» εκ νέου με το πάλαι το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτειες». Τον τόνο έδωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χρεώνοντας στο ΠΑΣΟΚ «πολιτική εξαπάτηση» των πολιτών και υιοθέτηση της «λαϊκίστικης ρητορικής των δανεικών» του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι νέους πολιτικούς απατεώνες, οι οποίοι τάζουν λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν», σχολίασε χαρακτηριστικά.

ΔΕΘ: Μετωπική με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Απέναντι στην όξυνση της κριτικής των πολιτικών αντιπάλων της ΝΔ στο πεδίο της οικονομίας με σαφή στόχο να υποβαθμιστεί το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται αποφασισμένο να αποδομήσει ως έωλες τις αντι-προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο.

Αλλά και να καταδείξει στην κοινωνία ότι συνιστούν απλώς «φτηνό λαϊκισμό» χωρίς κοστολόγηση και ενδελεχή επεξεργασία. Παράλληλα, αντιπαραβάλλει το συνδυασμό δημοσιονομικής υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζει ότι μόνο η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα όπως προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη κοστίζει 1,5 δις ευρώ, όσο δηλαδή ο συνολικός δημοσιονομικός χώρος που θα ανακοινωθεί με το «καλάθι» της ΔΕΘ, ενώ η 13η και η 14η σύνταξη μεταφράζονται σε δημοσιονομικό κόστος 5 δις.

«Να έρθουν να μας πουν πού θα βρουν τα λεφτά» είναι η πρόκληση που απευθύνεται σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης προβλέπουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών.

«Τις μέρες ξέρουν να τις μετράνε, τα λεφτά δεν έχουν μάθει ακόμα να μετράνε», σχολίασε δηκτικά ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο πρόγραμμα 100 ημερών που διακηρύττει ότι θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο «καναβάτσο» ο Τσίπρας

Με την επάνοδο του κυβερνητικού επιτελείου μετά τη μίνι θερινή ανάπαυλα αποκρυσταλλώθηκε και η απόφαση «σκληρή απάντηση σε κάθε μομφή του Αλέξη Τσίπρα».

Στον απόηχο των αιχμών του στη γαλλική Le Monde, εν μέσω σεναρίων επιστροφής του με νέο κόμμα και ενόψει της ομιλίας του στον Economist στη Θεσσαλονίκη μία μόλις μέρα πριν από εκείνη του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σκιαγράφησε την κυβερνητική στρατηγική υπενθύμισης των έργων και των ημερών του κ. Τσίπρα.

Μιλώντας για τον πρωθυπουργό που «χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία {…}που ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης μίλησε για παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν στο Μαξίμου. Που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά», τόνισε.

«Μάχη» για το υπερ-πλεόνασμα

Στο στόχαστρο των κυβερνητικών αξιωματούχων μπαίνουν και τα αντιπολιτευτικά πυρά για το υπερ-πλεόνασμα μέσω της ταύτισής του με φοροεπιδρομή.

Πέραν της κατηγορηματικής απόκρουσης της εν λόγω κατηγορίας με την επισήμανση ότι το υπερ-πλεόνασμα οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ως ο «μόνος δρόμος» για να χρηματοδοτηθούν μόνιμα μέτρα που έχει ανάγκη η κοινωνία, στην κυβέρνηση εγκαλούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία καθώς ενώ στηλιτεύουν τα υπερέσοδα την ίδια στιγμή ζητούν πρόσθετες παροχές για τους πολίτες.

Η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να κινηθεί πιο επιθετικά έναντι του σφυροκοπήματος της αντιπολίτευσης, κατέστη ακόμη πιο σαφής και από τις αλλεπάλληλες απαντήσεις «καρφιά» κυβερνητικών πηγών τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ, όσο και εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ που καταλόγισε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο «χυδαιότητα» και «τοξικότητα» με αιχμή τη σφοδρή κριτική που άσκησε στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Το να επικαλείται "τοξικότητα" και "χυδαιότητα" ο ΣΥΡΙΖΑ των συνθημάτων "τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", των απειλών "θα σε χώσω δύο μέτρα κάτω από τη γη" και του προέδρου του, ο οποίος από το βήμα της Βουλής έφτασε στο σημείο να συνδέσει τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό, είναι το λιγότερο ύβρις», τόνισαν κυβερνητικές πηγές.

Η στόχευση των μέτρων της ΔΕΘ

Με τις οικονομικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να «κλειδώνουν» σταδιακά, το στίγμα του τρόπου διάθεσης της ανάπτυξης της οικονομίας με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος έδωσε μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη», είπε, προϊδεάζοντας για σημαντικές θετικές ειδήσεις και τις οικογένειες με παιδιά με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των πολυτέκνων ή υπερ-πολυτέκνων.

«Οφείλουμε στους ανθρώπους αυτούς να κινηθούμε όσο πιο υποστηρικτικά γίνεται. Το δημογραφικό είναι μεσομακροπρόθεσμα το σημαντικότερο εθνικό πρόβλημα της χώρας», σημείωναν κυβερνητικές πηγές.

Εν μέσω αυτής της πόλωσης με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Πρωθυπουργού την προσεχή Παρασκευή (29/8) στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη όπου θα συναντηθεί με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της πόλης καθώς και με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει της 89ης ΔΕΘ.