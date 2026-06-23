Δημοσκόπηση Interview: O ενισχυμένος Τσίπρας, το αμετακίνητο ΠΑΣΟΚ και η «βουτιά» της Καρυστιανού

Ραγδαίες αλλαγές σημειώνονται στο πολιτικό τοπίο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC. Η ΝΔ ανεβαίνει στο 28,1%, η ΕΛ.Α.Σ. εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού χάνει έδαφος..

Η νεότευκτη «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης. Από το 7,5% του Μαΐου πέφτει στο 5,4% τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΕΛ.Α.Σ.: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Ελπίδα: 5,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,3%

Δημοσκόπηση Interview

Δημοσκόπηση Interview: Οι «φυσιογνωμίες» της ΕΛ.Α.Σ. και της «Ελπίδας»

Πίσω από τα νεοεισαχθέντα κόμματα πολιτικά σχήματα, οι ερωτηθέντες της έρευνας βλέπουν στην πλειονότητά τους παλιά πρόσωπα που δεν καταφέρνουν να πείσουν για τις προθέσεις τους

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Δημοσκόπηση Interview

Δημοσκόπηση - «Όχι» σε κόμμα Σαμαρά

Μη ενθουσιώδης ήταν επίσης η απόκριση το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό.

Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα διακυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση, απάντησαν:

Κυριάκος Μητσοτάκης - 32%

Κανένας - 16,3%

Αλέξης Τσίπρας - 15,4%

Νίκος Ανδρουλάκης - 10%

Κυριάκος Βελόπουλος - 6,7%

Μαρία Καρυστιανού - 5,1%

Δημοσκόπηση Interview