Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα πριν συζητηθεί στη Βουλή»

Επίθεση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο σχετικά με την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της κυβέρνησης για «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, την οποία χαρακτήρισε ως «υποκριτική» απόφαση.

«Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υποστήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ταυτόχρονα, αιφνιδιαστικά, ανακοίνωσε το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα», είπε αρχικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων σύμφωνα με την ανακοίνωση οφείλεται στην ελάχιστη εμπορική τους δραστηριότητα, θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εξορθολογισμού του δικτύου και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες.

Συνεχίζοντας ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε: «Η απόφαση αυτή πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη άμεσα ζητώντας να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου, αποκαλύπτοντας ότι το αίτημά έγινε δεκτό και ότι θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα.

Έκλεισε προειδοποιώντας: «Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο».