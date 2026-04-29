Φάμελλος: «Το Κράτος Δικαίου προσβάλλεται βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη»

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στα πλαίσια της ημερίδας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Ινστιτούτου ΕΝΑ ότι το Κράτος Δικαίου βάλλεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο να συμφωνήσουμε στην υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου, το οποίο σήμερα προσβάλλεται βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη.

Και ένα πρώτο μέτρο θα είναι η απεξάρτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε περιστατικά όπως η απαράδεκτη διάταξη Τζαβέλλα, η οποία προσβάλλει την κοινωνία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κουκουλώνοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και εξυπηρετώντας μόνο τον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.