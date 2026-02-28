Φάμελλος: «Συντονισμένο σχέδιο από Μαξίμου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του από το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών τόνισε το αίτημα για Δικαιοσύνη και τόνισε ότι το «δεύτερο έγκλημα» ήταν αυτό της «συγκάλυψης» της αλήθειας.

«Τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ακόμα περιμένουμε απαντήσεις. Δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν έχει αποδοθεί η Δικαιοσύνη. Και μετά το έγκλημα των Τεμπών υπήρξε ένα δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης. Ένα συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρόσθεσε: «Είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται σήμερα να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Είναι απαράδεκτο να καλύπτονται οι ευθύνες και για τη σύγκρουση, αλλά και για τη συγκάλυψη.

Είναι πολιτική απαίτηση όλης της ελληνικής κοινωνίας να στηριχθεί ο αγώνας των γονέων και των συγγενών, να αποκατασταθεί και να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρχει Δικαιοσύνη.

Είναι θέμα πολιτικής αλλαγής να έχουμε μια πατρίδα, η οποία να έχει και Δικαιοσύνη και ισχυρή Δημοκρατία.

Να υπάρχει πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες και να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοια τραγικά περιστατικά στην ιστορία της πατρίδας μας».

