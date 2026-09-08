Χατζηδάκης: «Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες»

Στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews με τον Παναγιώτη Στάθη, τονίζοντας ότι «πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο της κοινωνίας και να βρούμε μια ισορροπημένη λύση στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας».

«Για να μείνουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, έπρεπε να μοιράσουμε 2,2 δισ. ευρώ. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού και ασφαλώς δίνεται έμφαση στους ευάλωτους», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ πρόσθεσε ότι «από το 2019 και μετά στην οικονομία γίνονται σταθερά βήματα μπροστά, χωρίς να γίνονται θαύματα».

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης χάνουν την αξιοπιστία τους» – Τι είπε για Σαμαρά

Χαρακτήρισε τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,9% και το γεγονός ότι σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά ως μια «σημαντική απόδειξη της προόδου της χώρας».

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην κριτική της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας ότι «εάν δεν υπήρχαμε εμείς, η χώρα θα ήταν σε δυσκολότερη κατάσταση». «Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας πατάνε γκάζι και δίνουν πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την ίδια λογική και τα ίδια δισεκ.».

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι «το εγχείρημά του, εάν και εφόσον προχωρήσει, δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο κοινωνικό ρεύμα και έχει προσωπικά στοιχεία», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι πολίτες στο τέλος θα έχουν μπροστά τους το δίλημμα που πάρα πολύ σωστά έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, “ελπίδα ή περιπέτειες”».

«Η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου»

Ερωτηθείς για τις εκλογές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σημείωσε ότι «θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και πρέπει να προχωρήσουμε με σοβαρότητα», ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών, δήλωσε ότι «προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες».

«Η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Το αισθάνονται περίπου ως βασική τους υποχρέωση», είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα».