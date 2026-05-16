Χρυσοχοΐδης: Προς απαγόρευση και η «γουρούνα» - «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη»

Την επικινδυνότητα των «γουρούνων» επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως «χρειάζεται πλήρης απαγόρευση αυτού του είδους οχήματος από τη χώρα», και ειδικά στα νησιά.

Μιλώντας για τροχαία κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ο υπουργός έκανε λόγο για μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. «Δεν μπορεί να νοικιάζει κάποιος μηχανάκι χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα», υπογράμμισε, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο αυστηρό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά πατίνια, μιλώντας για «πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους» και για νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. «Πρέπει όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. «Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε, τονίζοντας πως «τα πατίνια χωρίς περιορισμούς είναι επικίνδυνα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς».

Για το κυκλοφοριακό και το παράνομο παρκάρισμα

Για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο περιλαμβάνει περίπου 150 αστυνομικούς, drones και ζωντανή διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

«Στόχος είναι η επιτάχυνση της κίνησης και η αποσυμφόρηση βασικών αξόνων», είπε, προσθέτοντας ότι «ο Κηφισός είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο παράνομο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. «Το φαινόμενο κάποιος να παρκάρει στη Σόλωνος και να ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους είναι απαράδεκτο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτικών αστυνομιών.

Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια

Για επεισόδια που σημειώθηκαν στις φοιτητικές εκλογές, ο υπουργός ανέφερε πως οι συγκρούσεις προήλθαν μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και επανέλαβε την ανάγκη για ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

«Δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία. Χρειάζεται ασφάλεια στα πανεπιστήμια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον «δεν υπάρχουν καταλήψεις πουθενά στην Ελλάδα» και ότι τα ιδρύματα λειτουργούν πλέον με καλύτερους όρους ασφάλειας.

Aναφέρθηκε ειδικά στο ΕΜΠ, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν κάμερες και είναι ένας σύγχρονος χώρος όπου διδάσκοντες και φοιτητές μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια».