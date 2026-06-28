Μενού

Η διαφωνία της Τζάκρη για τη συνέντευξη Γεωργιάδη και η απάντηση Άδωνι: «Μη χάσει το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κελεπούρι»

Το αιχμηρό σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τη διαφωνία της Θεοδώρας Τζάκρη για τη συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός στον Κασσελάκη.

Reader symbol
Newsroom
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Απάντηση μέσω social media έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία διαφώνησε για την συνέντευξη που παραχώρησε ο υπ. Υγείας στον Στέφανο Κασσελάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά στο Open πως «δεν ρωτήθηκα, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ».

Ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω Χ πως «η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε» ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές εναντίον της.


Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Σήμερα το πρωί η Θεοδώρα Τζάκρη η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που τελικά έχει υπερψηφίσει και τα 3 Μνημόνια και που μετά εγκατέλειψε τον Σύριζα, για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο Καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής, όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κα Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο Πασόκ μήν τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι (αν ζαλιστήκατε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλοι αυτοί με έλεγαν κωλοτούμπα επειδή αφού με διέγραψαν από τον ΛΑόΣ, πήγα στη ΝΔ παραδίδοντας και την βουλευτική μου έδρα…) δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της….και όμως η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε και τον οποίο προφανώς δεν καταλαβαίνει η κα Τζάκρη που μάλλον δεν τα πάει καλά με τις ξένες γλώσσες….απορώ με το μυαλό που έχουν πάντως εκεί στο Πασόκ και πώς ξεχνάνε τόσο γρήγορα…».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ