Άδωνις Γεωργιάδης: «Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει, και δεν θα υπάρξει - Είναι πιο νεοδημοκράτης από εμένα»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε σήμερα πάνω στα σενάρια πως υπάρχει έντονη προεκλογική δραστηριότητα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, κυρίως λόγω του ενδεχόμενου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σε αυτά, απάντησε χωρίς περιστροφές «Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Όταν και αν υπάρξει να με ρωτήσετε. Εμείς περιοδεύουμε σε όλη τη χώρα και εγώ προσωπικά, αυτή την εβδομάδα, έκανα περιοδεία στον Νομό Καστοριάς, στην Πιερία, στην Ξάνθη στη Ροδόπη, στον Έβρο, στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς.

Πιστεύω δεν θα γίνει κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της παράταξής μας, πρωθυπουργός, και πολύ καλός πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ δεν είμαι περισσότερο νεοδημακράτης από τον κ. Σαμαρά».