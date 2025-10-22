Ενώ χθες ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία που αποδίδει την ευθύνη προστασίας του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη ο Νίκος Δένδιας διένειμε μια δήλωση του για το θέμα. Άλλωστε από το πρωί ήταν κεντρικό πρόσωπο στη συζήτηση, όμως το ενδιαφέρον είναι ότι απουσίαζε από την αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντ’ αυτού, στα κυβερνητικά έδρανα εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βρέθηκε ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης, ο οποίος συνήθως πηγαίνει σε τελετές, παρελάσεις κ.ο.κ.

Λίγο απ’ όλα

Η δήλωση του Νίκου Δένδια πάντως είχε απ’ όλα, αν θέλει να τη διαβάσει κανείς προσεκτικά. Και συντάσσεται με την κυβερνητική γραμμή, περιγράφοντας τον εθνικό χαρακτήρα του μνημείου, λέγοντας ότι ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί και πρέπει να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα επικαιρότητα και αντιπαράθεση. Και από την άλλη επικαλέστηκε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ο οποίος στην πραγματικότητα προ ημερών και ενώπιον του πρωθυπουργού είχε θέσει ζήτημα timing. «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας», λέει ο κ. Δένδιας για το μνημείο.

Τα πυρά στον Δούκα

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτολογία του να κολάκευσε τον Χάρη Δούκα για τη δημιουργία ενός μνημείου για τα Τέμπη απέναντι από την Τεχνόπολη, όμως στη δευτερολογία του άνοιξε πυρ εναντίον του δημάρχου Αθηναίων που δεν καθάρισε ποτέ το μνημείο, εκτός από μια φορά που έσβησαν τα συνεργεία τα ονόματα και μετά έτρεχαν από τον δήμο να εκδίδουν απολογία. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε και τα όσα (δεν) έκανε ο κ. Δούκας με τις φιλοδοξίες του για την Κεντροαριστερά.

Έρχεται η Γκίλφοϊλ

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου αναμένεται στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης και μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα δώσει και τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Η κ. Γκίλφοϊλ μαθαίνω πως είναι ήδη ενήμερη για όλα τα ανοιχτά θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και θα έχει αρχικά σειρά συναντήσεων με τους βασικούς πολιτικούς παίκτες, ενώ άγνωστο παραμένει το εάν θα κουβαλάει τον ίδιο μιντιακό ζήλο που έφεραν οι δυο προκάτοχοι της, Τζέφρι Πάϊατ και Τζώρτζ Τσούνις.

Το bromance Άδωνι-Καρανίκα

Το πιο hot δίδυμο πολιτικών αντιπάλων που στάζει μέλι ο ένας για τον άλλον είναι αυτό του υπουργού Υγείας με τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Καρανίκα. Οι δυο τους αρχικά είχαν συνεργαστεί όταν στην πρώτη θητεία του Γεωργιάδη στο υπουργείο Υγείας, πέρασε το νομοσχέδιο για τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης - με τον υπουργό Υγείας να τον εκθειάζει για τη γνώση του και την πειθώ του. Ο Καρανίκας πρόσφατα σε ανάρτηση του μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον τετραψήφιο αριθμό του υπουργείου Υγείας που εξυπηρετεί τον κόσμο στα ραντεβού, με αποτέλεσμα ο υπουργός Υγείας να τον επαινέσει εκ νέου με ανάρτηση του. Αυτά βλέπουν οι αντίπαλοι εκατέρωθεν και τρίβουν τα μάτια τους!

Ανάρτηση για το 1566 από τον φίλο μου τον κ. Νίκο Καρανίκα. Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του @atsipras απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 21, 2025