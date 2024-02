«Ιστορική στιγμή»: Κοινή δήλωση 28 πρεσβειών για την ψήφιση του γάμου ομοφύλων

A joint statement by the Embassies of



🇳🇱🇧🇪🇨🇦🇪🇸🇿🇦🇳🇴🇸🇪🇦🇷🇮🇸🇵🇹🇩🇰🇫🇷🇳🇿🇺🇾🇬🇧🇮🇪🇱🇺🇺🇸🇨🇴🇦🇺🇫🇮🇩🇪🇲🇹🇦🇹🇨🇱🇲🇽🇨🇭🇪🇪



on the Greek Parliament's vote yesterday introducing marriage equality in Greece 👇 pic.twitter.com/Cl3zC8aYGK