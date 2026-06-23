Κασσελάκης σε Γεωργιάδη: «Κατάλαβα στη μέση της θητείας μου ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη»

Ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον Στέφανο Κασσελάκη, πραγματοποίησε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube, με τον κ. Γεωργιάδης να αποδέχεται την πρόσκληση.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση του κόμματος ΕΛΑΣ. «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή;» είπε ο κ. Γεωργιάδης, με τον κ. Κασσελάκης να απαντά: «Το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου».

Ο κ. Γεωργιάδης δεν δίστασε να σχολιάσει και τα ποσοστά που λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επισημαίνοντας ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είχε σε καλύτερη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον απομάκρυναν από την ηγεσία.

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υπογράμμισε ότι οι πολιτικές επιλογές και οι εξελίξεις εκείνης της περιόδου πρόκειται να αξιολογηθούν συνολικά από τους πολίτες στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα και όχι στις εσωκομματικές συγκρούσεις του παρελθόντος.