Καταρρέει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Οι επτά που αποχωρούν και αλλάζουν τις ισορροπίες

Την Πέμπτη (28/5) έγινε μια από τις τελευταίες συναντήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστερας που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με αποτέλεσμα την διάλυση της εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader δεν κατέληξαν στη σύνταξη του κειμένου ωστόσο μένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες με την απόφαση για την ανεξαρτητοποίηση τους να έχει παρθεί και να υλοποιείται μετά του Αγίου Πνεύματος. Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιογλου, Δημήτρης Τζανακοπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Χασάν Ζεϊμπέκ είναι οι επτά βουλευτές που θα φύγουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα από την Τρίτη και μετά. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης , άλλωστε, έχει ζητήσει εδώ και καιρό όσοι είναι αντίθετοι με το σχέδιο του κόμματος να αποχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα διευκολύνοντας τις διαδικασίες.

«Φουρτούνες» στον ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη καθώς οι περισσότεροι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εμφανίζονται έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτός από το Νίκο Παππα, την Ρενα Δούρου και τον ανεξάρτητο Παύλο Πολάκη , μέλος τους ΣΥΡΙΖΑ, οι υπόλοιποι βουλευτές σκέφτονται το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης τους με ελάχιστους να σκέφτονται την παραίτηση. Ωστόσο αναμένουν τη συνεδρίαση των οργάνων στις 4 και 6 Ιουνίου για να εξετάσουν τις αποφάσεις αλλά όπως και να έχει μετά το φθινόπωρο αναμένεται το κύμα φυγής.

Τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι τρία. Είτε ο Σωκρατης Φάμελλος μιλά με τον Αλέξη Τσίπρα και αποφασίζουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο, κάτι που φαίνεται πως η Αμαλιας είναι αρνητική είτε ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται είτε αποφασίζει αυτόνομη κάθοδο απέναντι στο κόμμα ΕΛΑΣ. Η κατάσταση είναι ρευστή και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει για το τι θα συμβεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας βαδίζει μόνος χωρίς να επηρεάζεται από τις διαβουλεύεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

«Όσο τα σκάνδαλα πληθαίνουν, εμείς δουλεύουμε πάνω στις λύσεις». Με αυτή τη φράση περιγράφουν από το ΙΝΑΤ το επόμενο βήμα της πρότασης «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», η οποία ήδη από την πρώτη της παρουσίαση προκάλεσε συζήτηση. Οπως λένε από το επιτελείο της Αμαλιας συζητήσεις δεν είχαν να κάνουν μόνο σε κύκλους ειδικών για τη δημόσια διοίκηση, τις αναθέσεις και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά απαντήσεις στο απλό ερώτημα: πού πηγαίνει τελικά το δημόσιο χρήμα;

Η πρόταση φαίνεται πως πάτησε πάνω σε ένα υπαρκτό κενό. Γιατί σήμερα η διαφάνεια συχνά σταματά στην ανάρτηση μιας απόφασης. Το κρίσιμο, όμως, δεν είναι αν κάτι «ανέβηκε» σε μια πλατφόρμα. Είναι αν μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί: ποιος αποφάσισε, γιατί, με ποια διαδικασία, ποιος πληρώθηκε, τι παραδόθηκε και ποιος λογοδότησε.

Από εκεί ξεκινά η Φάση Β΄ με συναντήσεις, επαφές και διαρκή διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, το ΙΝΑΤ οργανώνει στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με θέμα: «Διαφάνεια στο δημόσιο χρήμα: από την τυπική ανάρτηση στην ουσιαστική λογοδοσία». Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι θα βρεθούν άνθρωποι από τη δημόσια διοίκηση, την ερευνητική δημοσιογραφία, την κοινωνία των πολιτών, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος δεν είναι μια γενική συζήτηση περί διαφάνειας, αλλά μια πιο πρακτική δοκιμή της πρότασης: πού χάνεται σήμερα η πληροφορία, ποια δεδομένα δεν συνδέονται, τι δυσκολεύει τον έλεγχο και πώς μπορεί να υπάρξει περισσότερη λογοδοσία χωρίς περισσότερη γραφειοκρατία.

Από το ΙΝΑΤ επιμένουν ότι η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» δεν έρχεται να προσθέσει άλλη μία πλατφόρμα ή άλλη μία υποχρέωση καταχώρισης. Το ζητούμενο είναι ένας μηχανισμός που να δουλεύει στην πράξη: να φωτίζει τη διαδρομή του δημόσιου χρήματος, να προλαμβάνει, να διευκολύνει τον έλεγχο και να χτίζει εμπιστοσύνη, χωρίς να μπλοκάρει τα έργα.

Η συγκυρία κάνει την πρωτοβουλία ακόμη πιο επίκαιρη. Σε μια περίοδο που οι υποθέσεις αδιαφανών αναθέσεων και κακοδιαχείρισης ενισχύουν την αίσθηση ότι «κανείς δεν ελέγχεται», το ΙΝΑΤ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την καταγγελία στην αρχιτεκτονική των λύσεων.

Η συνάντηση της 2ας Ιουνίου θα δείξει σε ποιο βάθος και σε ποιον βαθμό ωριμότητας μπορεί να φτάσει η δεύτερη φάση της πρότασης. Το ενδιαφέρον πλέον είναι αν η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» μπορεί να γίνει αυτό που λείπει από τη δημόσια συζήτηση: ένα εργαλείο που μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί, ώστε να ξέρουμε πού πηγαίνει το δημόσιο χρήμα - και ποιος λογοδοτεί γι’ αυτό.



